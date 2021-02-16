Gümüşhacıköy'ün yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Pusacık köyü mevkisinde yolun kapanmasına neden oldu.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 10 köye ulaşımı sağlayan Kabaoğuz grup köy yolunu ulaşıma açtı.

[Fotoğraf: AA]

Yolda mahsur kalan, içinde 2 kişinin bulunduğu ekmek dağıtım aracını kurtardı.

Gümüşhacıköy İlçe Özel İdare Müdürü İbrahim Kaya, yaptığı açıklamada, mahsur kalan aracı bölgede olan ekipler sayesinde kısa sürede kurtardıklarını söyledi.