Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karda mahsur kalan ekmek dağıtım aracı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar nedeniyle köy yolunda bir ekmek dağım aracı mahsur kaldı. Özel İdare ekipleri kısa sürede aracı bulunduğu yerden kurtardı.
Gümüşhacıköy'ün yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Pusacık köyü mevkisinde yolun kapanmasına neden oldu.
İlçe Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 10 köye ulaşımı sağlayan Kabaoğuz grup köy yolunu ulaşıma açtı.
[Fotoğraf: AA]
Yolda mahsur kalan, içinde 2 kişinin bulunduğu ekmek dağıtım aracını kurtardı.
Gümüşhacıköy İlçe Özel İdare Müdürü İbrahim Kaya, yaptığı açıklamada, mahsur kalan aracı bölgede olan ekipler sayesinde kısa sürede kurtardıklarını söyledi.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji Ekmek
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