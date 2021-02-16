Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da 2 tırın çarpıştığı kaza trafiği aksattı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde oluşan trafiğin açılması için çalışma başlatıldı.
Kara yolunun Doğançay mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 2 tır çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan tır sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-650 kara yolu Adapazarı istikametinin açılması için çalışma başlatıldı.
Bilecik istikametinde ise trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Trafik Kazası
Son Haberler
- 19:18
- 19:09
- 19:02
- 18:51
- 18:45
Sıradaki Haber
8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz