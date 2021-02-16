Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü: 4 kuzu telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısı, üzerinde biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayıp çöktü. Enkaz altında kalan 4 kuzu telef oldu.
Arkaltı Caddesi'nde yaşanan olayla ilgili durumun bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayvan sahipleri ile çevredekiler, temizledikleri karların arasındaki boşluklardan yıkıntıya girerek koyun ve kuzuları kurtardı ancak daha sonra kuzulardan 4'ü telef oldu.
Kurtarılan hayvanlar başka bir ahıra taşındı. Göçük yaşanan ahır ise iş makinesi yardımıyla yıkıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
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