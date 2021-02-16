Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 16:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyaliz hastasının imdadına paletli kar ambulansı yetişti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Amasya’da yaşayan 77 yaşındaki diyaliz hastası için sağlık ekipleri kar ambulansıyla seferber oldu.
Hamamözü ilçesine bağlı Omarca Köyündeki diyaliz hastası 77 yaşındaki Türkan Topçu’nun imdadına paletli kar ambulansı yetişti.
Yoğun kar yağışı altında görevlerini fedakârca yapan sağlık ekipleri aldıkları ihbar üzerine Hamamözü’ne bağlı Omarca Köyüne hareket etti.
Köye varan sağlık ekipleri 77 yaşındaki Topçu’yu paletli kar ambulansına bindirerek hastaneye sevkini sağladı. Türkan Topçu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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