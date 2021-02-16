Menteşe ilçesinde öğle saatlerine doğru şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli fırtına nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nun dış cephe kaplaması yerinden koparak uçtu.

Bölge yaya trafiğine kapatıldı

Üniversite lojmanlarının garaj kısmındaki bahçeye düşen malzemeler paniğe neden olurken, olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, bölgeyi geçici süreliğine yaya trafiğine kapatarak, güvenlik şeridi çekti.

Karşıyaka Mahallesi'nde ise devrilen bir ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Meteoroloji kuvvetli fırtına için uyardı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü de Muğla il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden başlayacak kuvvetli rüzgarın, zamanla kuvvetli fırtına, yer yer tam fırtına olarak saatte 90 ila 100 kilometre hızla esmesinin beklendiğini duyurdu.

Duyuruda, kuvvetli fırtına nedeniyle çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.