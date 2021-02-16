Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da PKK propagandası yapan 5 kişi tutuklandı
Yalova'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 Şubat'ta gözaltına alınan 8 şüpheliden biri emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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