Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balık avında izinsiz ağ kullanan 3 kişiye 6 bin 435 lira ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Mersin'de, izinsiz ağ kullandığı belirlenen 3 balıkçıya 6 bin 435 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.
Kontrollerde, izin verilen av aracının dışında ağ bulundurduğu tespit edilen 3 kişiye 6 bin 435 lira ceza verildi.
Etiketler: Balıkçılık Kaçak Avcılık
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