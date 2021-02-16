Kendilerini polis, jandarma, hakim ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları mağdur eden dolandırıcılar bu sefer de Adıyaman’da ortaya çıktı.

Dolandırıcılar yaklaşık 4 ay önce, Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Abdullah Çolak’la iletişime geçti.

Emniyet personeli olarak tanıttılar

Çolak, dolandırıcıların kendilerini emniyet personeli olarak tanıttıklarını ve FETÖ operasyonu için örgütü çökertmek için para talep ettiklerini öne sürdü.

Oğlunun Kıbrıs’ta astsubay olduğunu söylemeleri nedeniyle dolandırıcılara inandığını söyleyen Çolak, isteneni yapmadığı takdirde oğlunun FETÖ suçlamasıyla hapse atılmasıyla tehdit edildiğini iddia etti.

“Beni oğlumla ve canımla tehdit ettiler”

Adıyaman’dan yola çıkan Çolak, beraberindeki 66 bin TL’yi 180 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine götürdü:

“Beni telefonda yönlendirdiler. Boş bir araziye gittim. Oraya gittiğimde dolandırıldığımı anladım. Parayı bırakmak istemedim ama ‘Parayı bırak, yoksa seni vururuz’ dedi. Mecburiyetten parayı bırakmak zorunda kaldım. Beni oğlumla ve canımla tehdit ettiler.”

Durumu polis ve jandarmaya bildiren Çolak, dolandırıcıların yakalanmasını ve parasını geri almayı umut ediyor.