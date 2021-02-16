Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 14:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kamyonetten fırlayan tekeri böyle durdurdu
Elazığ'da seyir halindeki kamyonetten fırlayıp park halindeki tıra çarpan lastik, yolda tehlike saçtı. Dinlenme tesisi personelinin tekeri durdurmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hareket halindeki kamyonetten fırlayan teker kara yoluna çıktı. Yaklaşık 200 metre asfaltta gittikten sonra, park halindeki tıra çarpan tekeri dinlenme tesisindeki personel durdurdu.
O anlar, yol kenarındaki dinlenme tesisinin kameralarınca kaydedildi.
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