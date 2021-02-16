Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 14:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kriminal laboratuvarında madde inceleyen 3 polis rahatsızlandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde madde inceleyen 3 polis rahatsızlandı. Polis memurları hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde madde inceleyen 3 polis fenalaştı. Polislere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Maddeden etkilenen polisler, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 14:44
- 14:46
- 14:45
- 14:46
- 14:33
Sıradaki Haber
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 47,82’ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz