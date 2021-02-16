Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde madde inceleyen 3 polis fenalaştı. Polislere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Maddeden etkilenen polisler, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.