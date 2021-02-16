Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz için çığ uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevcut kar örtüsü üzerine gelen yeni ve kalın kar örtüsü nedeniyle dik yamaçlarda çığ riskinin arttığının değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, çığ riski nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Kar Yağışı
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