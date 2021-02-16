Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
TEMA Vakfı sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TEMA Vakfı, koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için “Sağlık Çalışanları Ormanı” oluşturdu.
Ankara’nın Akyurt ilçesinde kurulan ormanda, koronavirüsle en ön safta mücadele ederken hayatını kaybeden her sağlık çalışanı adına bir fidan dikildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, kurdukları ormanla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isim ve mücadelelerini onurlandırarak, onlara minnetlerini sunmak istediklerini söyledi.
Sağlık çalışanlarının aileleri, adlarına düzenlenen sertifikaları internet sitesi üzerinden alabilecek.
Etiketler: Ankara Koronavirüs Sağlık Çalışanları
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