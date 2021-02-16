Ankara’nın Akyurt ilçesinde kurulan ormanda, koronavirüsle en ön safta mücadele ederken hayatını kaybeden her sağlık çalışanı adına bir fidan dikildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, kurdukları ormanla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isim ve mücadelelerini onurlandırarak, onlara minnetlerini sunmak istediklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının aileleri, adlarına düzenlenen sertifikaları internet sitesi üzerinden alabilecek.