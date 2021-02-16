İstanbul'da cumartesi günü gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve haftanın ikinci günü itibariyle artarak devam eden kar yağışı, Anadolu Yakası'nda etkili olmaya devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul çıkışında Tem otoyolu Tuzla mevkiinde trafik kilitlendi.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.