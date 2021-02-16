İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, il genelinde hafta sonundan itibaren devam eden yoğun kar yağışının yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ise 18 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derece altında seyredecek.

Kar kalınlığı artıyor

İstanbul’un tamamında etkili olan kar yağışları sonucunda kar kalınlığı yüksek ve kırsal kesimlerde 45 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığı sahil bölgelerinde 15-20 santimetre, iç kesimlerde 20-30 santimetre ve yüksek ve kırsal kesimlerde 30-45 santimetre aralığında ölçüldü.

Son 3 günde 517 ağaç ve direk devrildi. 13 çatı çöktü. 17 araç da hasar gördü. Sokakta yaşayan 390 evsiz vatandaş Esenyurt, Florya ve Kayışdağı’ndaki tesislerde misafir ediliyor.