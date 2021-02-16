Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Batı Akdeniz'de bu akşamdan, Doğu Akdeniz'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Doğu Akdeniz'in batısında ise yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına bekleniyor.
Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına
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