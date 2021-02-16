Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 1550 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1550 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İshakçelebi Mahallesi'nde bulunan F.S'ye ait evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, variller içerisinde 1550 litre şarap ve 2 damıtma malzemesi ele geçirildi.
F.S, gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki
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