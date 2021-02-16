Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 13:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli polisi, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütle bağlantılı isimleri takibe aldı.
Belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 13:59
- 13:49
- 13:46
- 13:42
- 13:35
Sıradaki Haber
İzmir'de özel okul ücretinin veliye kısmen iadesi kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz