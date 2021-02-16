Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yakalanan 6 düzensiz göçmen, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede çalışma yapan ekipler, Lübnan ve Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye'ye bırakıldıklarını iddia ettiler
Düzensiz göçmenler ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Bulgaristan Düzensiz Göçmenler
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