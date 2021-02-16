Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri, Van'ın güneyi, Şırnak, Siirt'in doğusu ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda bugün öğleden sonra başlayacak kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun olması öngörülüyor.

Yağış nedeniyle genellikle 15-30 santimetre, yüksek kesimlerde ve Hakkari çevrelerinde 25-75 santimetre yeni kar örtüsü oluşması bekleniyor.

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Doğu Anadolu için fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli esen rüzgarın şiddetini artırarak, yarın sabah saatlerine kadar Erzincan ve Bingöl, yarın akşam saatlerine kadar Erzurum, Ağrı, Kars, Van ve Muş, perşembe günü öğle saatlerine kadar Hakkari çevrelerinde kuvvetli fırtına şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi, dik yamaçlarda çığ oluşumu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.