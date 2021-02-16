Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 12:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Balıkesir-Bursa kara yolunda ulaşım durdu
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir-Bursa kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda bekleyen araçlar yaklaşık 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Dün akşam saatlerinden bu yana tipi şeklinde yağan kar ve kayan araçlar nedeniyle Balıkesir-Bursa yolu Susurluk ilçesi yakınlarında ulaşıma kapandı.
Yüzlerce aracın mahsur kaldığı yoldaki trafik yoğunluğu 25 kilometreye kadar ulaştı.
Ters yönden yola giren yardım ekipleri, AFAD ve kara yolları ekipleriyle birlikte yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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