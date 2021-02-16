Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttükleri, el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirdikleri ve sosyal medyadan terör propagandasında bulundukları tespit edilenlere yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda İ.B, B.K, G.S, İ.I, S.E. ve G.V. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK
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