Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda yasa dışı yollarla giren Afganistanlı 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de ekiplerin şehirlerarası otobüs terminali civarında yaptıkları denetimde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları denetimde, 3 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Yabancı uyrukluların, göçmen kaçakçılarına 300'er dolar verdikleri ve İran üzerinden yurda kaçak yollarla girdikleri ileri sürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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