Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 11:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tokat'ta tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı
Tokat'ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 36 parça tarihi eser ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelileri takibe aldı. Kent merkezi ile Erbaa ve Zile ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda A.A., A,Y., M.Y., S.C., Y.P. ve Y.Y. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 30 sikke, 4 yüzük, 1 el yazması Kur’an-ı Kerim, 1 kolye olmak üzere 36 parça tarihi eser ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Tarihi Eser
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