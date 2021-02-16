Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelileri takibe aldı. Kent merkezi ile Erbaa ve Zile ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.A., A,Y., M.Y., S.C., Y.P. ve Y.Y. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 30 sikke, 4 yüzük, 1 el yazması Kur’an-ı Kerim, 1 kolye olmak üzere 36 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.