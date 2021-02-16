Edirne 'de yağan karla birlikte buğday ve kanola ekili tarlalar, beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı ile toprağın suya doyduğunu söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da ürünün kökgelişimi ve hastalıklardan korunması için kar yağışının önemine vurgu yaptı.

1 yılın yağışı 1 ayda düştü

Arabacı, yağışlarla birlikte hasatta verim kaybı beklemediklerini, bereketli olacağını düşündüklerini söyledi. Bölgenin 2 yıl boyunca ciddi yağış almadığını hatırlatan Arabacı, 1 yılda alınan yağışın son dönemde 1 ayda düştüğünü söyledi:

"Bu yağan kar bizi biraz tedirgin etti başta. Çok yağarsa buğdayda sorun görürmüyüz diye düşündük. Ama çok ince ve güzel kar yağışı aldık. Buğdaylarımız yarıya kadar karla kaplı oldu. Uç kısımları açıkta kaldı. Havaların eksi 10 dereceleri bulmasından dolayı açıkta kalan uç kısımlarında sararma olabilir. Havalar iyileştiğinde bu sıkıntının da aşılacağını düşünüyorum."

Üreticinin yüzü güldü

Edirne merkeze bağlı İskenderköy'de üreticilik yapan Hamdi Çendüz yağışların üründeki verimi artıracağını vurguladı:

"Kar ilaç gibi geldi. Bu sene inşallah güzel olacak. Uzun süredir kuraklık vardı ama bu son yağışlarla beklediğimiz taban suyu oluştu. Hasada yansıyacağını düşünüyorum. Bu yağışların en azından 10 kilo gübre kadar faydası olacak ürüne. Dekarda ortalama 350-400 kilo verim alıyoruz iyi mevsimde. Bu sene de yaklaşık 400 kilo verim almayı bekliyoruz."