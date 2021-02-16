Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, son günlerde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımı için telefonlarına bedava internet paketi yükleneceği bahanesiyle kısa mesaj gönderip vatandaşları dolandırmak isteyenlere karşı farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı.

Ekipler, ziyaret ettikleri evlerde ve sokaklarda karşılaştığı vatandaşlara dolandırıcılık olaylarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Vatandaşlardan Berrin Akgül, dolandırıcıların kendisine de benzer bir mesaj gönderdiğini ama bu tür yollarla dolandırıcılık yapıldığını bildiği için mesajı dikkate almadığını söyledi.

Nergiz Kurçe de daha önce telefonla arayan kişinin kendisini polis olarak tanıttığını ve dolandırıcılık yapmak istediğini ancak durumu fark edince görüşmeyi sonlandırdığını anlattı.

Polisler, vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilerin yer aldığı broşürlerden de dağıttı.