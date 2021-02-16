15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki araçta çıkan yangın, yoldan geçen TOMA'nın müdahalesiyle söndürüldü.

Avrupa'dan Anadolu Yakası'na seyir halinde olan otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aynı istikamette seyir halinde olan polis ekipleri yangına, TOMA ile müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken güzergahta trafik bir süre aksadı.