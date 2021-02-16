Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir-Susurluk kara yolu ağır taşıt geçişine kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir-Susurluk kara yolunda yoğun kar nedeniyle ağır taşıtların geçişine izin verilmiyor. 12 saattir trafiğe kapalı olan yolda yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıtıldı.
Kent genelinde 3 gündür devam kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 12 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Kaymakamlık kumanya dağıttı
Susurluk Kaymakamlığı ekipleri tarafından, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıtıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Trafik
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