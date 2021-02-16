Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 485 litre sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde 485 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzuncaburç Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Evde, bidonlarda 485 litre sahte içki ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Sahte İçki
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