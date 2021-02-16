Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 10:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi
İstanbul Eyüpsultan'da kış lastiği ile koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan Habipler Yolu üzerinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerde lastik ölçme aparatı kumpasla lastik derinliğini kontrol eden ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında araçların taşıdığı yolcu sayısını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti.
Çok sayıda ekibin katıldığı denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Kar Yağışı Kış Lastiği
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