Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününe de yükselişle başladı. Endeks güne yüzde 0,45 artışla 1.569,45 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,96 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.569,45 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Bütün sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kazancıyla 1.562,49 puandan tamamladı.
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