Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,96 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.569,45 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Bütün sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kazancıyla 1.562,49 puandan tamamladı.