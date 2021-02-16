Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da PKK operasyonu
Adana'nın Karataş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Aramada dijital materyaller ele geçirildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, Karataş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Zanlının adresinde kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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