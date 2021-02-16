Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, Karataş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

Zanlının adresinde kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.