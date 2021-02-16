Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 09:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında ikisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesi yakalandı.
FETÖ'nün firari örgüt mensupları ile yeniden yapılanma faaliyetleri yürüttüğü bilgisi üzerine Ankara'da hücre ve gaygubet evlerinde tespit edilen örgüt üyeleri takibe alındı.
Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ üyesi olmak suçlarından aranan ve aralarında 2 meslekten ihraç binbaşı ve 3 öğretmeninde bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Hücre evlerindeki aramalarda yapılanma faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 7 bin 10 dolar, 2 bin 225 avro ile 16 çeyrek, 3 yarım ve 6 tam altın ele geçirildi.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere sağlık kontrollerinin ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: FETÖ Son Dakika
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