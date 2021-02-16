Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 08:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 5 ölü, 38 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde, şarampole devrilen tıra yardım etmek için duran sürücünün otomobiline otobüs çarptı. Kazada 2'si otomobilde, 3'ü otobüste olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Karapınar yakınlarında meydana geldi.
Ahmet Kurt yönetimindeki 01 KT 067 plakalı tır, tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Durumu fark eden Rahim Ergünay, otomobilini yolun sağına park edip, tır şoförünün yardımına koştu. Bu sırada Ümit Özkan yönetimindeki 31 GU 716 plakalı HAS Turizme ait otobüs, park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmayla savrulan otomobil ile otobüs şarampole devrildi. Kazada 2'si otomobilde, 3'ü otobüste olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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