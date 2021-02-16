Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 08:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta yüz yüze eğitime kar engeli
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Yozgat'ta yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, uzaktan eğitim olarak yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Etiketler: Kar Yağışı Yüz Yüze Eğitim
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