Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, uzaktan eğitim olarak yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.