Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 05:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu, 6 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.
Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yoğun kar ve tipi nedeni ile Keskin Organize Sanayi Kavşağı'ndan itibaren her iki istikamette kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.
Polis ekipleri kaza yapan araçları bulundukları yerden kaldırdı, kara yolları ekipleri de buzlanmaya yönelik çalışma yaptı. 6 saat süren çalışmanın ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan kar yağışının, kentte bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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