Sürücüsü belirlenemeyen yolcu otobüsü ile Ramazan İlhan'ın kullandığı ticari taksi ve Selahattin Çağlar yönetimindeki ticari taksi Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole devrildi.

Kazada sürücü Çağlar ve aynı araçtaki Yavuz Sağlam ile otobüsteki yolculardan İsmail Tayhan yaralandı.

Araçta sıkışan Çağlar, Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yavuz Sağlam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Selahattin Çağlar'ın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.