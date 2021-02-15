Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 22:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırıkkale'de iki ayrı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kırıkkale'de iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, 2 ticari taksi ile otobüs çarpıştı.
Kazada yaralanan 3 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
12 araç birbirine girdi
Kırıkkale- Kayserı karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada ise 1 otobüs, 3 tır ve 8 otomobil birbirine girdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karayolu bir süre ulaşıma kapandı
Kazanın ardından araçlarda hasar oluştu, karayolu ise çift taraflı ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapanan yolu açmak için uzun süre uğraştı.
Yoldaki araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Trafik Kazası
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