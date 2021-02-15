Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 21:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de prefabrik evde yangın: Para ve altınlar kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir prefabrik evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, evde bulunan bir miktar para kullanılamaz hale geldi, altınlar da zarar gördü. Yangında 5 köpek yavrusu da telef oldu.
Mollafenari Mahallesi 4038 Sokak'ta bulunan prefabrik evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Para ve altınlar kullanılamaz hale geldi
Soğutma çalışması esnasında ekiplerce evde zarar görmüş binlerce lira ile altınlar olduğu tespit edildi.
Alevler nedeniyle kullanılamaz hale gelen para ile altınlar, jandarma ekiplerinin kontrolünde ev sahibi K.Ç'ye teslim edildi.
Ev sahibinin para ve altınlarıyla araç almak için hazırlık yaptığı anlaşıldı.
Yangında 5 köpek yavrusu da telef oldu.
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