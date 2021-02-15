Mollafenari Mahallesi 4038 Sokak'ta bulunan prefabrik evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Para ve altınlar kullanılamaz hale geldi

Soğutma çalışması esnasında ekiplerce evde zarar görmüş binlerce lira ile altınlar olduğu tespit edildi.

Alevler nedeniyle kullanılamaz hale gelen para ile altınlar, jandarma ekiplerinin kontrolünde ev sahibi K.Ç'ye teslim edildi.

Ev sahibinin para ve altınlarıyla araç almak için hazırlık yaptığı anlaşıldı.

Yangında 5 köpek yavrusu da telef oldu.