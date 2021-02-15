Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lastik botla sürüklenen 41 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botla sürüklenen 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan sığınmacıların bulunduğu lastik bot, Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Yardım beklendiği ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye ulaştı.
Ekiplerce karaya çıkarılan 41 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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