Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 8 şüphelinin tutuklanmasının ardından soruşturmaya devam edildi.

Aralarında örgütün sözde üst düzey sorumlularının da bulunduğu cezaevindeki zanlılarla irtibatlı oldukları iddia edilen Irak uyruklu A.A. ile A.H, 12 Şubat'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile bu kentte gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Yalova'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı yakalanmıştı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Yalova'da 19 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı olduğu belirlenen ve deşifre olmuş örgüt mensuplarının Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerini, Avrupa'dan Türkiye'ye girişlerini sağlayan A.Y. ile irtibatlı örgütün sözde üst düzey sorumlusu A.G'nin aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklanmıştı.