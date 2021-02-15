Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında.

Meteoroloji, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle birçok kente buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Marmara Bölgesi tamamında, Eskişehir, Kütahya hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Kırşehir'de de akşam saatlerinden itibaren 17 Şubat Çarşamba günü akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji, soğuk hava dalgası, kar yağışı ve fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere buzlanma ve don olayı gibi muhtemel risklere karşı vatandaşları uyardı.