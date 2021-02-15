Kastamonu'da kar yağışına ek olarak, kuvveti saatte 70 kilometreye ulaşan fırtına da etkili oluyor.

Sahil kesimindeki ilçelerinde fırtına sebebiyle, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt ve Küre'nin bazı bölgelerine enerji verilemiyor.

Çevre illerden de destek ekipleri yola çıktı

Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada şunlar aktarıldı:

"Meteoroloji tahminleri uyarınca yürüttüğümüz hazırlıklar kapsamında, teyakkuzda bekleyen uzman ekiplerimiz arıza oluşumunu takiben ilgili noktalara ulaşmış ve olabilecek en hızlı şekilde tekrar enerji verilmesi için arıza onarım işlemlerine başlanmıştır."

Afet şartlarına karşı bölgedeki ekiplere destek için getirilen ekiplere ek olarak, şartların daha da ağırlaşması ihtimaline karşı çevre illerden destek ekipleri yola çıktı.