Avrupa Yakası'nda başta Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy olmak üzere birçok bölgede kar yağışı devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca ve Aydos Tepesi gibi yüksek yerlerin yanı sıra Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış rüzgarla beraber şiddetini artırırken, Üsküdar'ın sahile yakın bölgelerinde yer yer karla karışık yağmur ve dolu yağıyor.

Yoğun kar yağışı ile D-100 kara yolunda Küçükçekmece-Beylikdüzü, TEM otoyolunda ise Mahmutbey-Bahçeşehir arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saat 18.30 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçülürken, ana arterlerde karla mücadele önlemleri sürüyor.

D-100 kara yolunun Anadolu Yakası kesiminde ise Yenisahra-Maltepe, TEM otoyolunda ise Altunizade-Samandıra arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Mesai saatinin sona ermesiyle beraber toplu taşımada yoğunluk oluşurken, metrobüs güzergahındaki trafik nedeniyle bazı vatandaşların yürümeyi tercih ettiği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.