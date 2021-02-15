Adana İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ekim, kasım, aralık ve ocak aylarında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda, kurumların isimlerini ve simgelerini kullanmak suretiyle oltalama (phishing) metodu kullanarak vatandaşların kredi kartı bilgileri ve şifreleri ile sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi amaçlanarak dolandırıcılık işlemlerinde kullanılmak maksadıyla oluşturulan 128 internet sitesinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, sitelere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine müracaat edilmesi sonucu Türkiye'den erişimin engellendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız kendileri ile iletişime geçerek, 'kart aidatı iadesi', 'hesap işletim ücreti iadesi', 'ödül kazandınız' gibi kendilerini internet üzerinden çeşitli linklere yönlendirmeye çalışan kötü niyetli kişilerin arama, mesaj ya da e-postalarına itibar etmemeli. Bankacılık kart bilgilerinin ve şifrelerinin yazılı veya sözlü olarak paylaşılmaması, her türlü bankacılık işlemlerinin ilgili bankanın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir."