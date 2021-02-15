Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla bazı kararlar aldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokullar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerinde yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 2 gün süreyle ertelenmesine, bu süreç zarfında okullarımızda da uzaktan eğitime devam edilmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 2 gün ara verilmesine, bu süre zarfında merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Zonguldak'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim bugün de ertelenmişti.

Karabük

Karabük'te devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden, 16 Şubat Salı il genelinde resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 1 gün süreyle ertelendi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 1 gün idari izinli sayılacak.

Karabük'te, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim bugün de ertelenmişti.

Sinop

İl genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yağışın bölgede devam edeceği aktarıldı. Bu nedenle kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Tüm sınıflarda eğitimin uzaktan sürdürüleceği aktarıldı.

Kastamonu

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bir araya geldi.

İl genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarımızda 16 ve 17 Şubat tarihlerinde 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Merkez ilçede 16 ve 17 Şubat tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de 2 gün idari izinli sayılacak.

Uşak

Uşak'ta mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre oluşabilecek buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar sebebiyle eğitime 2 gün ara verildi.

Valilik konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim öğretime iki gün ara verilmiştir. Bu tarihlerdeki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecektir."

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personel de iki gün idari izinli sayılacak.