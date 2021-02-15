Kayseri-Niğde kara yolu Araplı yokuşunda yer alan peribacalarına benzeyen doğal oluşumların üzerindeki yazılar temizleniyor.

Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğünden gelen uzmanlar, "mikro kumlama tekniği" ile doğal oluşumların üzerindeki yazıları siliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun temizliğin tamamen restorasyon usullerine göre gerçekleştirileceğini söyledi:

"Bu tabiat varlıkları ülkemizin önemli değerleri içerisinde. Sadece tabiat varlıkları değil kültür varlıklarımızla beraber bunları da korumamız gerekiyor. Sprey boyalar bu tür eserlere zarar veriyor. Bu konuda daha hassas olmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Buraları elbette ki bizler koruyacağız, zarar verilmemesi için çeşitli önlemler alacağız ama hep birlikte bunları korumamız gerektiğini düşünüyorum."

Kaymakam Fatih Bayram da yaklaşık 1 ay önce bu yapılara sprey boyalarla zarar verildiği haberini alınca harekete geçtiklerini aktardı.