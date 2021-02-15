Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekibi, Bodrum'un Gölbaşı Mahallesi'ndeki bir ikamette aranan kişinin olduğu istihbaratı üzerine adrese operasyon düzenledi.

17 suçtan aranıyordu

Operasyonda, hakkında yaralama, hırsızlık, mala zarar verme, hükümlü tutuklunun kaçması, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik, iş yeri dokunulmazlığının ihlali gibi 17 suçtan aranan M.A., gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.