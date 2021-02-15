Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
17 suçtan aranan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanan ve 17 suçtan arandığı tespit edilen zanlı tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekibi, Bodrum'un Gölbaşı Mahallesi'ndeki bir ikamette aranan kişinin olduğu istihbaratı üzerine adrese operasyon düzenledi.
17 suçtan aranıyordu
Operasyonda, hakkında yaralama, hırsızlık, mala zarar verme, hükümlü tutuklunun kaçması, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik, iş yeri dokunulmazlığının ihlali gibi 17 suçtan aranan M.A., gözaltına alındı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Etiketler: Kaçakçılık
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