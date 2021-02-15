Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Soğuk hava hafta sonuna kadar sürecek
[Fotoğraf: AA]
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava yurdun büyük kesiminde etkili oluyor. Sıcaklıklar 8 ila 15 derece azaldı. Soğuk havanın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan kuzey, iç ve batı bölgelerdeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyrediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre, sıcaklıkların yarından itibaren güney ve iç bölgelerin yanı sıra doğu bölgelerinde 17-18 Şubat'ta 8-15 derece azalması bekleniyor.
Sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Meteoroloji Hava Sıcaklıkları
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