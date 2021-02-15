Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kar lastiği takmadan trafiğe çıkanlar yolda mahsur kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kocayayla geçidinde kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkan araçlar ulaşımda aksamalar yaşadı.
Domaniç’te etkili olan kar yağışından dolayı ilçe, kısa sürede beyaz örtüye büründü.
Yağış nedeniyle Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.
Kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkan araçlar yolda kaldı.
Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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