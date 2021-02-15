Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya Baro Başkanı'ndan tepki çeken açıklama
[Fotoğraf: AA]
Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın sosyal medya hesabından tepki çeken bir açıklama yaptı. "Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz" dedi.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Topbaş'ın vefatının ardından Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.
"Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz." dedi.
Antalya Baro Başkanı Balkan'ın bu paylaşımı, siyasiler, hukukçular ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
Etiketler: Sosyal Medya
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