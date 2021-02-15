Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Topbaş'ın vefatının ardından Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.

"Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz." dedi.

Antalya Baro Başkanı Balkan'ın bu paylaşımı, siyasiler, hukukçular ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.